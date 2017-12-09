На КП «Николаевский международный аэропорт» отчитались о нанесении новой маркировки перрона

На коммунальном предприятии Николаевского областного совета «Николаевский международный аэропорт» нанесли новую маркировку перрона.

Об этом сообщается на Facebook-странице предприятия.

«Завершены работы по нанесению новой маркировки перрона КП «НМА». Маркировка приведена в соответствии с требованиями международного авиационного законодательства, а именно п.5.12.13, Приложения 14 ИКАО, Аэродромы. Маркировка мест стоянок воздушных судов включает в себя такие элементы, как обозначение стоянок, линии заруливания, маркеры разворота, линии разворота, линии «стоп» и линии выруливания воздушного судна. Наличие такой разметки обеспечит безопасность наземного движения воздушных судов и специальных транспортных средств.

При этом на предприятии напомнили, что на перроне с девятью местами для стоянок было проведено инструментальное измерение PCN (Классификационное число искусственного покрытия, англ.- Pavement classification number), что составляет - 32.

«Это значит, что базироваться на перроне смогут такие самолеты, как: Boeing 737 (все модификации), Boeing 747 (до 400 серии), Boeing 767 (200 серии), Аirbus a319 / 320/321 и другие подобные или меньшие воздушные суда», - говорится в сообщении КП.

Напомним, ранее коммунальное предприятие Николаевского областного совета «Николаевский международный аэропорт» получил сертификат авиационной безопасности.