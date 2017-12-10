«Новая» или еще одна дерибан-команда

Я шокирован охреневшей в край городской дерибанной властью.

Все вы знаете, что у нас на главной площади города строится каток.Я воспринял данную информацию позитивно. Почему - да глупый потому что..Я подумал, что это подарок горожанам он нашей убогой ничего не могущей городско- областной (у нас теперь слияние) власти. Думаю себе - как приятно, хоть что - то делают для нас. Ща ватником, правда, обзовут за такие мысли и сторонником совка. Будут люди кататься бесплатно на праздники, как я подумал, убогий.

Сегодня - шок. Узнаю, что оказывается это будет частный каток и он будет платный! То есть без конкурса, без согласия горожан на площади установили коммерческую структуру для очередного сбивания бабла с горожан под эгидой устройства нам праздника. Под интересным предлогом - что, мол, все равно на площади будет реконструкция!

И (внимание) - для функционирования КОММЕРЧЕСКОГО ледового катка из нашего с вами кармана (хотя о чем я, бюджет давно не наш и не для нас!) - городского бюджета выделили полтора миллиона гривен! И денежки сразу нашлись - это вам не на школу, больницу или для инвалидов ходить выпрашивать по комиссиям!

Причем в ответ на вопросы что Казакова, что Палько начали говорить всякую ерунду о том, что якобы вся мощная энергосистема под каток (забаханная с городских денег для частной структуры!!) очень там нужна для ....елки, которая будет там стоять в будущем. Вот это да! Фрионом, наверное, будем елку поливать и давать на нее напряжение огромное...

Объяснения Казаковой просто завораживают. Мощности, оказывается, не хватает теперь для елки. Всегда хватало. А фамилии то какие известные организаторов праздников для нас - Палько, Шевченко...

Кстати, вы поняли, зачем нагло и цинично обкорнали под кафе краснокнижные ели напротив катка - дабы горожане прям после катания бегали туда кушать. И владелец и катка и кафе один, как говорят. Вы поняли - речь идет о самой главной площади нашего города!

Все становится понятно (в печальном значении), когда вы посмотрите интервью Казаковой от "Ник Вестей". И я не я, и хата не моя...

Считаю, что такой наглый и циничный кидок горожан (еще и за наши деньги) просто недопустим. И каток на Центральной площади за счет городского бюджета должен АПРИОРИ быть бесплатным.

Хорошо Татьяна Викторовна вы начали...нет слов. Апофеоз полный!