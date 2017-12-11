В Дании мужчина подал в суд на бобров и проиграл

В Дании землевладелец проиграл суд, пытаясь добиться компенсации за порчу имущества бобрами.

Об этом сообщает The Local, передает «Инфорезист».

Житель Западной Ютландии подал иск против Датского агентства по охране окружающей среды из-за того, что бобры нанесли вред деревьям и озеру в его землевладении. Мужчина требовал компенсацию на сумму от 200 до 300 тыс. датских крон (€37–40 тысяч).

Однако суд города Хольстебро отклонил иск пострадавшего, кроме того, его обязали заплатить агентству 30 тыс. крон (€4 тысячи) за судебные издержки.В решении суда говорится, что организация уже возместила мужчине ущерб.

Эксперты заявляют, что бобры, из-за которых судился землевладелец, благоприятно влияют на местную экосистему.

В интервью телеканалу TV2 мужчина заявил, что «разочарован решением суда, но не удивлен». Причиной своего поражения в суде он назвал бюрократию. Датчанин добавил, что планирует подать апелляцию в вышестоящий суд.

Напоминаем, что более 45 тысяч человек на несколько часов остались без света в Сан-Диего из-за сбоя электроснабжения, причиной которого стала белка.