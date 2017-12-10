В Москве попытались сорвать показ фильма о войне на Донбассе

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В воскресенье, 10 декабря, в Москве на фестивале «Артдокфест» во время показа фильма про войну в Украине в зал ворвались неизвестные сторонники пророссийских сепаратистов и попытались сорвать показ.

Об этом сообщает «Медуза».

Инцидент произошел в кинотеатре «Октябрь» вскоре после начала показа документального фильма «Полет пули», снятого режиссером Беатой Бубенец.

«По свидетельству очевидцев, ворвавшиеся в кинозал люди загородили экран с криками «Не будет фильма против русских!», разлили пахучую жидкость и принялись угрожать зрителям. Спустя некоторое время нарушителей порядка вывели из зала полицейские под аплодисменты посетителей сеанса», - отмечает издание.

Сообщается, что фильм «Полет пули», снятый без единой склейки, рассказывает о событиях в 2014 году в поселке Счастье.

Напоминаем, что Российский суд постановил удалить фильм Навального о «тайной империи» Дмитрия Медведева.

Виолетта Чех

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русскийобщество