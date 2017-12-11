И.о. мэра Николаева созывает сессию горсовета – планируется, что она будет проходить два дня

Татьяна Казакова Исполняющая обязанности Николаевского городского головы – секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова подписала распоряжение о созыве 32-й сессии горсовета.

Об этом сообщает управление аппарата Николаевского горсовета.

Сессия будет проходить в течение двух пленарных заседаний 21 и 22 декабря 2018 года в 10.00 часов в сессионном зале НГС.

В повестке дня вопросы, касающиеся бюджета города на 2018 год, земельные вопросы, и рассмотрение комплексных программы.

Напомним, накануне депутаты Николаевского горсовета перераспределили 12,3 миллионов гривен из «остатков» бюджета на 2017 год.