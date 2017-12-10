После нападения сторонников террористов организаторы Артдокфеста отменили показ украинского фильма в РФ

После провокации сторонников пророссийских террористов, направленной против документального фильма «Полет пули» о войне на Донбассе, организаторы Артдокфеста отменили показ украинской картины «Война ради мира».

Об этом объявили организаторы фестиваля в воскресенье, 10 декабря, передает Интерфакс.

«Обращаем ваше внимание на то, что фильм «Война ради мира» демонстрироваться не будет. Вместо него мы покажем фильм Филипа Ремунды «Эпохальное путешествие пана Тржиски в Россию», Чехия", - говорится в сообщении.

При этом организаторы настаивают, что отмена показа украинского фильма с политикой якобы никак не связана.

«Мы приносим извинения зрителям. И заверяем, что в данном решении категорически отсутствует политическая мотивация», - добавили в Артдокфесте.

Напомним, в воскресенье, 10 декабря, в Москве на фестивале «Артдокфест» во время показа фильма про войну в Украине в зал ворвались неизвестные сторонники пророссийских сепаратистов и попытались сорвать показ.