В субботу, 16 декабря, в Николаеве состоится Второй Всеукраинский турнир «Храброе сердце» по греко-римской борьбе среди юношей, посвященный памяти Петра Барашковского.

Об этом сообщают организаторы БФ «Фонд добра страны» и МОККДЮСШ № 1.

Заявки подали команды спортсменов из пяти областей. На турнире будут бороться дети 2006-2007 и 2008-2010 годов рождения.

Николаевскую область будут представлять спортсмены из Нового Буга, Очакова, Веселиново, Вознесенска, ДЮСШ № 1 и № 7 города Николаева.

В 9:00 начинается взвешивание участников соревнований.

10:00 – торжественное открытие. Парад участников. Приветственное слово почетных гостей. Поздравительные выступления детского дома творчества и спорта, показательные схватки ветеранов греко-римской борьбы.

10:30 – предварительные схватки соревнований.

Турнир состоится по адресу: проспект Героев Украины, 4 (Соляные), остановка «Плавбассейн».

Напомним, в декабре 2016 года в Николаеве состоялся I-й Всеукраинский турнир «Храбрые сердца» по греко-римской борьбе среди юношей, посвященный памяти Петра Барашковского.