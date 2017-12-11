Михаила Саакашвили доставлен в Печерский районный суд Киева ОНЛАЙН

Утром понедельника, 11 декабря, лидер партии «Рух нових сил» Михаил Саакашвили был доставлен в здание Печерского районного суда.

Об этом сообщает адвокат Саакашвили Павел Богомазов.

Как сообщалось ранее, в воскресенье, 10 декабря, состоялся «Марш за импичмент», который возглавляла супруга Михаила Саакашвили Сандра Руфолс, также выступали народный депутат Юрий Деревянко, адвокат Павел Богомазов. В свою очередь, пресс-служба Национальной полиции Киева заявила, что на марше присутствовало более 10 тысяч человек.

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9:43 Адвокат Михаила Саакашвили сообщает, что судебное заседание начинается в 12:00. Также, по его словам, судьей по данному делу назначена Лариса Сокол, которая судила Геннадия Корбана. Также в 2015 году на ступеньках собственного дома в Киеве расстреляли мужа судьи. Кроме этого он сказал, что народные депутаты Куприй, Добродомов, Новак, Деревянко готовы взять на поруки Саакашвили.

9:00 Как сообщает УНН, полицейский спецназ и Нацгвардия, в амуниции усиленно охраняют район вблизи здания Печерского районного суда Киева на улице Крещатик.