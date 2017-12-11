Россия пустила свои пассажирские поезда в обход Украины

ОАО «Российские железные дороги» с 11 декабря запускает все пассажирские поезда дальнего следования по железной дороге в обход Украины.

Об этом сообщает «Риа Новости».

Сообщается, что двухпутную электрифицированную линию начали строить на участке Журавка — Миллерово после ухудшения отношений с Киевом в 2014 году. Работы завершили в августе 2017-го.

Отмечается, что в сентябре по новой дороге пустили грузовые поезда. Пассажирские поезда, следовавшие без остановок по старой линии, перевели на железнодорожный обход в середине ноября. Остальные собирались пустить до конца 2017 года. Речь идет о 62 парах пассажирских и 30 парах грузовых поезда.

По словам директора РЖД по пассажирским перевозкам Дмитрия Пегова, данный процесс должен занять сутки — с 10 по 11 декабря.

К этому сроку пассажирские поезда перестанут ходить по украинскому участку и будут курсировать по железной дороге на территории России.

В свою очередь, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил в комментарии «112 Украина», что движение российских поездов в обход Украины снизит вероятность возникновения терактов.

«Я такой шаг абсолютно приветствую, пусть ездят где угодно, кроме Украины. Никаких последствий нет, наоборот снижается риск любых террористических актов», – отметил Омелян.

Напоминаем, что с 10 декабря начинает действовать новый график движения поездов, кроме того, изменения коснутся стран СНГ, Балтии и ЕС.