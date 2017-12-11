«Николаевоблтеплоэнерго» просит горожан оплатить долги за отопление, чтобы не доводить до суда

ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» обращается к своим потребителям, у которых есть долги за предоставленные услуги по отоплению, оплатить эти задолженности, иначе предприятие будет обращаться в суд.

Соответствующее сообщение размещено на официальной странице «Николаевоблтеплоэнерго» в Facebook.

«ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» искренне благодарит всех потребителей, которые своевременно осуществляющим оплату текущих и авансовых платежей за услуги теплоснабжения. Но в настоящее время существующая задолженность абонентов не позволяет предприятию рассчитаться в полном объеме за потребленный газ. Обращаемся ко всем потребителей, получающих услуги теплоснабжения: оплачивайте счета своевременно. Те, кто имеет задолженность, просим срочно оплатить долги предыдущего периода в досудебном порядке», – говорится в сообщении.

На предприятии отмечают, что неуплата за отопление – это единственная проблема, которая сегодня препятствует реформированию системы, влияющей на качество предоставляемых услуг.

«Однако время заставляет осознать: многое зависит от нас. Мы почему-то не приобретем в долг продукты питания и не можем разговаривать бесплатно по мобильным телефонам. Но, кажется, что некоторые до сих пор уверен: тепло приходит в наши дома и офисы так же просто, как каждый день восходит солнце, независимо от нашего желания и отношение. Разочарование приходит с появлением решения суда, квитанции на оплату и начисления штрафных санкций, которые составляют на сегодняшний день 60-70% от суммы задолженности, и последующими возможными описаниями движимого имущества, наложением ареста на недвижимое имущество и транспорт с последующей их реализацией», – отмечают на ОКП.

В «Николаевоблтеплоэнерго» отмечают, что, например, при задолженности 5 тысяч гривен заявление в суд будет подано уже на 7 тысяч гривен + судебный сбор 800 гривен. И в случае подачи в ГИС к сумме 7,8 тысяч добавляется еще 10% исполнительного сбора. Общая сумма долга, которая будет принудительно взиматься с должника, составлять уже вместо 5 тысяч гривен 8,58 тысяч гривен.

«Наше предприятие предлагает абонентам, у которых есть долг и нет возможности погасить его в полном объеме, заключить договор реструктуризации, чтобы не доводить до описи, ареста и реализации движимого и недвижимого имущества исполнительной службой. Договор реструктуризации – это фактически изменение условий расчетов за услуги теплоснабжения, когда для должника предлагается удобная рассрочка выплат долга. Для заключения договора реструктуризации необходимо иметь при себе: паспорт, идентификационный код, 10% от суммы долга и уплаты судебных расходов», – говорится в сообщении.

Заключить договора реструктуризации можно по адресу:

– для абонентов Ингульского, Заводского, Центрального районов – проспект Центральный 141-Б, кабинет №11, улица Генерала Свиридова 40/1, 4 этаж

– для абонентов Корабельного района – в помещении ЖЭКа №20 Корабельного района по адресу: улица Рыбная, 1-б, каб.№8

«Обращаем Ваше внимание, что большинство потребителей имеют право оформить субсидию, а потребители, которые не имеют субсидий – имеют право на оформление рассрочки на 50% оплаты. Оформление рассрочки на отопление позволяет гражданам пользоваться централизованным отоплением в зимнее время, а платить равными частями в течение года: 50% – в отопительный период (например, с октября по апрель) и 50% – в межотопительный (с мая по сентябрь) согласно Постановлению КМУ №630 «Об утверждении Правил предоставления услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей водой». Для этого необходимо обратиться на предприятие с письменным заявлением или написать заявление в отдел сбыта энергии по работе с физическими лицами», – отметили на предприятии.

Также «Николаевоблтеплоэнерго» напомнило абонентам о необходимости перезаключения «Договора о предоставлении населению услуг по централизованному отоплению и снабжению горячей воды» по адресам:

– для абонентов Ингульского, Заводского, Центрального районов – проспект Центральный 141-Б, кабинет № 10 или № 12.

– для абонентов Корабельного района – в помещении ЖЭКа №20 Корабельного района по адресу: улица Рыбная, 1-б, каб.№8

Договор может составить владелец жилья или совершеннолетний житель, который зарегистрирован по данному адресу. При себе иметь паспорт и идентификационный код. В случае, если произошли какие-то изменения в составе семьи, то дополнительно необходимо иметь справку формы №3 ЖЭКа (о составе семьи).