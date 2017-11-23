Депутат Игорь Копейка: особое внимание школам-тысячникам

Школами-тысячниками называют учебные заведения в которых учатся более тысячи учащихся. Таких школ в Николаеве 10. В это число входят и привилегированные - школа №22 и колегиум им. Владимира Чайки.

Остальные 8 школ рядовые, но многодетные, и претендующие на особое внимание городской власти и депутатского корпуса, на доступ к качественному образованию и достаточному материально-техническому оснащению учебного процесса, прежде всего, естественного цикла – химии, физики, биологии.

В ближайшее время развитие школ-тысячников необходимо сделать приоритетным, хотя бы, во имя справедливого доступа к качественному образованию большого количества учащихся в таких школах.

Примером попечительного отношения к многодетным школам может служить опыт помощи Игоря Николаевича Копейки школе №53, расположенной на округе депутата.

Будет очень уместно, передать Игорю Николаевичу благодарность от родителей 5-В класса за помощь в приобретении линолеума для 22-го кабинета. Случилось так, что при переходе из младших в средние классы кабинет детям достался, прямо скажем, убитым. Протертый до дыр линолеум на полу, никудышняя доска, дряхлая мебель.

Родители сочли состояние кабинета крайне неудовлетворительным, однако, подсчитав затраты, пришли к выводу, что их кошелькам грозят серьезные убытки, и обратились за помощью к депутату округа Игорю Николаевичу Копейке.

Депутат пообещал помочь, и слово свое сдержал. К началу учебного года рулон добротного линолеум поджидал полы 22-го кабинета в коридоре школы.

Стелить покрытие решили на осенних каникулах. Беспокойные родители не оставили без внимания ни малейших строительных намерений школьного завхоза,который казенно оповестил, что линолеум будут стелить прямо на бетонный пол. Такой способ укладки активистам-родителям не пришелся по душе. Они приняли решение купить прокладочные плиты, и нанять хороших мастеров.

Сумма, в которую вылились новые полы, составила 9 тыс. грн.. Две трети стоила покупка плит, и 3 тыс. грн. взяли за работу мастера. Все расходы взял на себя Фонд 53- школы. Благодарность директору Людмиле Ивановне Ушаковой! Финансовое вложение в качественный пол долгосрочное.

С миру по нитке – голому рубаха. 20 грн. в Фонд за месяц – сумма никчемная. Назвать такие мелочи поборами бессовестно. Может стоит слышать не только горлопанов-активистов, паразитирующих на школьной теме, но и родителей наших пятиклашек, к примеру, Ольгу Маковскую и Марину Коломойцеву.

Родительский актив отыскал подмогу и в приобретении новой мебели – народный депутат Украины Александр Жолобецкий пообещал материально помочь в таком благородном деле, кроме того, городской отдел образования также не остался в стороне.

Поистине, кто ищет - тот всегда найдет!

Вывод прост, прагматичный активизм родителей гораздо полезней и действенней набора понурых слов липовых политических активистов Николаева, практикующих на среде местного образования.

Опрос родителей многодетной школы №53 подсказал актуальную потребность – создание полноценных кабинетов физики, химии и биологии. И непросто кабинетов, а лабораторий, как в образцовом колегиуме им. Владимира Чайки.

Следует уточнить, что второй депутат этого округа Дмитрий Сергеевич Сичко, выпускник 53-й школы, также немало вкладывает средств и усилий в модернизацию школы-тысячника. За ним великое дело – перестройка спортзала. Архиважная задача!

Школами-тысячниками в Николаеве опекаются многие депутаты. Наша общественная организация «ДАНА» обязуется внимательно следить и анализировать помощь таким учебным заведениям.

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