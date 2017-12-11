Вице-мэр Николаева заверил, что к концу недели проблема с транспортом в Матвеевке решится

Юрий Степанец «Евротранстехсервис» сократил количество автобусов в Матвеевке из-за того, что не получил от городского совета компенсацию за перевоз льготной категории пассажиров.

Об этом рассказал вице-мэр Юрий Степанец в ходе заседания исполкома в понедельник, 11 декабря.

Напомним, что ранее жители Матвеевки попросили городской совет принять меры, чтобы наладить нормальные пассажирские перевозки в их микрорайон.

- С сентября «Евротранстехсервису» не выплачивалась компенсация за перевоз льготной категории пассажиров. Поэтому фирма пошла на то, чтобы сократить количество автобусов большой вместимости и они поставили два маленьких. Ему не на что было покупать топливо, - сказал Степанец.

Вместе с тем вице-мэр отметил, что уже на этой неделе исполком расплатиться с «Евротранстехсервисом» и тот добавит автобусы на маршрут.

- Сейчас для работающих автобусов большой вместимости топливо покупается в долг. На этой неделе с ним должен исполком рассчитаться по льготной категории и он пообещал, что добавит автобусов, - заверил он.

Напомним, что маршрут «Матвеевка – Железнодорожный вокзал» обслуживает фирма «Евротранстехсервис». Ранее жительница Матвеевки сообщала, что руководитель «Евротранстехсервиса» Вячеслав Кащенюк, который ранее возглавлял управление транспорта Николаевского горсовета, назло тому, что пустили пробный автобус №183, снял с 54-го маршрута часть подвижного состава.