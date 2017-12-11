Корабельный военкомат объяснил, при каких условиях пребывающие заграницей могут быть сняты с воинского учета

Корабельный районный военный комиссариат объяснил, в каком случае призывники и военнообязанные, которые находятся заграницей, будут сняты с воинского учета.

Об этом сообщили в комиссариате.

«Граждане, которые выбыли на срок более трех месяцев за пределы Украины, будут сняты с воинского учета согласно ст.37 п.5 п.п. 1.2 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» на основании подтверждающих документов, предоставленных родственниками (знакомыми, друзьями и др.) в военный комиссариат», - говорится в сообщении.

Справка по телефону: 64-53-00.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Корабельный районный военный комиссариат приглашает на службу по контракту в Вооруженные силы Украины.