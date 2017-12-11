Исполком поддержал размещение катка и аттракционов на Соборной площади Николаева до 28 февраля

Исполнительный комитет Николаевского городского совета согласовал проведение ООО «Аттракцион-Инвест» праздничных мероприятий на Соборной площади.

Об этом стало известно в ходе заседания исполкома в понедельник, 11 декабря.

Так, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета Андрей Палько вынес на рассмотрение комитета проект «О проведении зимних праздничных мероприятий на территории Соборной площади и прилегающей территории».

В ходе обсуждения проекта адвокат Владимир Тимошин возмутился тем, что конструкции организации уже стоят на Соборной площади и теперь, по его мнению, департамент ЖКХ хочет, чтобы исполком своим решением одобрил их размещение там. Однако, по словам Палько, данное решение принималось организационным комитетом и самим департаментом.

- У нас было ограничено время, мы не проводили конкурс, также отсутствовало финансовое обеспечение со стороны Николаевского городского совета. Поэтому мы рассмотрели три коммерческих предложения разных компаний. При этом две компании предлагали около 3-4 миллионов гривен и нуждались в оплате арендных денег со стороны города, компания «Аттракционинвест» не требовала денег от города, а за счет собственных денег готова была разместить конструкции на Соборной площади, - отметил он.

Единственным условием компании, как уверяет директор департамента ЖКХ, было предоставление городом точки подключения электроэнергии. А город, в свою очередь, потребовал социальный пакет для жителей и ограничение в продаже алкоголя в ярмарочном городке.

В свою очередь Тимошин отметил, что в проекте не указан период, на который фирма разместила свои объекты на площади.

- У нас здесь нет ни сроков, когда это буде стоять, до какого периода и сколько, и какие санкции если они не уберут, а когда уберут, не приведут в порядок. Исходя из этого документа, это может стоять до следующих выборов, - заявил адвокат.

В ответ Палько рассказал, что оргкомитет принял решение, что конструкции простоят на Соборной площади до 28 февраля 2018 года.

Также члены исполкома обсудили вопрос перекрытия движения на улице Адмиральской на время праздников и в итоге поддержали проект решения.

Напомним, что работы по установке ледового катка под открытым небом начались 12 ноября. По словам директора департамента ЖКХ Николаевскго горсовета Андрея Палько, он строится без затрат для городского бюджета и только за деньги инвестора. Позднее, недалеко от катка появились конструкции для аттракционов.