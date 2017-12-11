В Николаеве установят 14 мемориальных досок в память о погибших на Донбассе горожанах

В Николаеве в память о погибших на Донбассе горожанах установят 14 мемориальных досок.

Такое решение приняли члены исполкома Николаевского городского совета в понедельник, 11 декабря.

Так, по словам начальника отдела охраны культурного наследия управления по вопросам культуры и охраны культурного наследия Ирины Бондаренко, в память о каждом жителе города, погибшем на Донбассе, будет устанавливаться только одна мемориальная доска - по месту учебы, жительства или работы. Она отметила, что решение об установке досок будет принимать исполком.

Отмечается, что за период проведения АТО на Донбассе погибло 45 николаевцев, 16-и из них уже установлены мемориальные доски.

Напомним, что ранее в николаевской школе открыли мемориальную доску Герою АТО, который ценой своей жизни спас 20 солдат.