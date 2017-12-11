В Николаеве активно стартовал новый проект – Политклуб

В Николаеве основали новый проект Политклуб, который призван помочь инициативным людям получать новые знания и находить решения актуальных проблем.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского тепловозоремонтного завода.

«Созданный по инициативе Вячеслава Симченко (директор НТРЗ), он сразу же привлек несколько десятков небезызвестных горожан. По задумке организаторов, позитивную энергию и новые идеи неравнодушных людей необходимо аккумулировать, и затем воплощать в жизнь. Политклуб помогает инициативным людям не только общаться на равных, вне должностей и статусов, но и получать для себя новые знания в формате микротренингов и лекций. Уже были затронуты такие темы, как ораторское искусство, политтехнологии, анализ общественно-политической ситуации в Николаеве и стране, работа со СМИ. Вячеслав Симченко акцентирует, что в политклубе сейчас далеко не все участники – это политики, либо те, кто себя ими видит в будущем», - рассказали в пресс-службе.

- Даже тем, кто не видит себя политиком, но не хочет, что бы им манипулировали, будут весьма полезны эти встречи и общение. Во-первых, это интересно. Во-вторых, активные, инициативные и небезразличные люди должны встречаться, общаться, обсуждать витающие в воздухе проблемы, не только лёжа на диване в Фейсбуке, а вслух, глядя в глаза собеседнику, - сказал Симченко.

Сегодня членами Политклуба являются бизнесмены и депутаты разных уровней, военнослужащие и преподаватели, руководители различных учреждений, журналисты и аналитики. В Фейсбуке создана страница #политклуб и любой желающий может поинтересоваться темой, которая будет на ближайшем собрании, свободно прийти и узнать новое и полезное для себя. Клуб собирается по средам, все подробности можно узнать на его странице.