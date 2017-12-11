Сотрудники ГСЧС судятся из-за увольнения в связи с призывом на срочную службу

Виктория Родионова, Татьяна Гордиенко, Виталий Кибец В понедельник, 11 декабря, в Николаевском окружном административном суде проходило судебное заседание по делу бывшего сотрудника Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, который был уволен после призыва на срочную службу.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Сообщается, что Дмитрий Дудник проходил службу в спасательной части, после чего призван на срочную службу в ВСУ. По словам адвоката Виктории Родионовой, Дудник узнал о своем увольнении в телефонном режиме: 3 мая текущего года его призвали, а 4 мая он был уволен. При этом, как утверждает адвокат, его уволили, не сообщив ему об этом предварительно. Также Виктория Родионова сообщила, что на сегодняшний день по месту его работы возражают против его восстановления, говоря, что их действия абсолютно законные. Известно, что на данный момент подан иск о его восстановлении на работе.

Виктория Родионова Так, в ходе судебного заседания адвокат истца Виктория Родионова заявила, что по ряду причин увольнение сотрудника спасательной части ГУ ГСЧС Дмитрия Дудника является незаконным.

– Хочу обратить внимание на несколько моментов: во-первых, 3 мая текущего года истца призвала районная призывная комиссия Вознесенского района на срочную воинскую службу, он был зачислен в воинскую команду. 5 мая текущего года он был отправлен на срочную службу. Как выяснилось в дальнейшем, 18 августа текущего года истец узнал о том, что его уволили 4-го мая. Он составил рапорт о том, что он отбывает на прохождении срочной службы. Кроме этого, в своем рапорте он не просил его уволить с основного места работы. За работниками, призванными на срочную военную службу, до дня фактического увольнения сохраняется место работы, должность и средний заработок на всех предприятиях и организациях независимо.

Также, по словам адвоката, увольнение возможно только при согласии самого военнослужащего.

– Обращаю внимание на то, что исключение из списков личного состава, согласно указанному закону, увольнение с военной службы возможно при условии сдачи должности до проведения всех необходимых расчетов разрешается только при условии согласия военнослужащего. В данном случае истец не давал такого согласия. И он сообщил только о том, что он отбывает на прохождение срочной службы.

Виталий Кибец В свою очередь, ответчик Виталий Кибец отрицает какие-либо нарушения со стороны руководства бывшего места работы Дмитрия Дудника.

– Руководство и я считаем, что никоим образом не было нарушено ни одна из ном, которые указаны истцом.

Также ответчик заявил, что лица, которые проходят срочную службу не получают заработную плату.

– Была приведены выдержки из Кодекса Гражданской Защиты, в которых сказано, что прохождение службы не является работой. Заработная плата, работает, место работы, рабочее время – все эти слова не относятся к прохождению срочной службы. Кодексом Гражданской Защиты Украины и постановлением Кабинета министров о прохождении службы установлен порядок прохождения службы, права и обязанности, увольнения, отпуска и так далее. Ни одного слова о том, что он работник, нет. Кроме того, он ни одного раза не получал заработную плату. Все лица гражданской защиты получают месячное денежное обеспечение, - заявил Кибец.

По словам ответчика, увольнение Дудника предусмотрено подпунктом 9, пункта 2 статьи 106 Кодекса Гражданской защиты в связи с призывом на военную службу. Кроме того, Кибец сказал, что в Постановлении Кабмина есть пункт, в котором указывается, что в течение трех дней сотрудник должен быть уволен.

- В Постановлении четко указано, что никакого согласия не требуется, - заявил Кибец.

Также Кибец заявил, что служба гражданской защиты, где в свое время числился Дудник, не является военной службой.

- Служба гражданской защиты – отдельная невоенная служба, которая создана в соответствии с Кодексом гражданской защиты. Поэтому ссылки на то, что это трудовые правоотношения и он был работником. Эти отношения не регулируются Кодексом Законов о труде. Поэтому мы настаиваем, что трудовых правоотношений не было. Поэтому мы доказываем, что любые нормы Законов о труде не распространяются на лиц рядового личного состава, поскольку у них трудовых правоотношений с государством нет, - сказал Кибец.

Судья Николаевского окружного административного суда Татьяна Гордиенко объявила перерыв по данному делу до 22 декабря. Также она сообщила, что на следующем судебном заседании по данному делу будут рассмотрены доказательства.

Напоминаем, что 29 ноября состоялось заседание суда по иску жительницы Первомайского района города Николаева Анны Панковой, в котором фигурирует народный депутат Корнацкий.