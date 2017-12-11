СБУ прислала киевскому интернет-провайдеру письмо с рекомендацией закрыть доступ к 58 сайтам с антиукраинским контентом

Служба безопасности Украины рекомендовала одному из провайдеров ограничить доступ абонентов к 58 ресурсам с антиукраинским контентом.

Об этом идет речь в письме ГУ СБУ в Киеве и Киевской области к ООО «ЛОАД.МИ».

«Через указанные интернет-ресурсы проводится спланированная антиукраинская деятельность, направленная на распространение пророссийского сепаратизма в других, в первую очередь южно-восточных регионах, а также автономистских идей, преимущественно в западных областях», - говорится в сообщении.

«Также указанные интернет-ресурсы используются заинтересованными субъектами в проведении специальных информационных операций и акций, направленных на на подрыв обороноспособности, деморализацию личного состава Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, провокацию экстремистских проявлений, подпитку панических настроений, обострение и дестабилизацию общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжигание межэтнических, межконфессиональных конфликтов в Украине, оправдание аннексии АР Крым и деятельности самопровозглашенных «ДНР»/«ЛНР» в их террористических и сепаратистских проявлениях», - отмечается в сообщении.

В свою очередь Интернет Ассоциация Украины направила в СБУ письмо в котором попросила их предоставить информацию о правовых основаниях направления рекомендационных писем.

«В Украине отсутствует законодательно установленная процедура ограничения доступа к интернет-контенту операторами, провайдерами телекоммуникаций в сети Интернет, в т.ч. в целях обеспечения национальной безопасности, не закреплен на законодательном уровне круг прав и обязанностей органов государственной власти, правоохранительных органов и операторов, провайдеров телекоммуникаций и тому подобное», - говорится в сообщении.

«В этой ситуации выполнение операторами, провайдерами телекоммуникаций рекомендации СБУ по блокированию доступа к интернет-контенту может быть составом административного правонарушения согласно статьи 148-2 КУоАП Украины и влечет за собой административную ответственность должностных лиц провайдера доступа, а также возмещение убытков в результате возможных гражданских исков абонентов», - подчеркивается в сообщении.

Напомним, что ранее в «ЛНР» назвали Свидетелей Иеговы «агентами СБУ» и обвинили в сотрудничестве с Правым сектором.