В Чернобыле нашли обломок вертолета, который ликвидировал аварию и потерпел крушение 20 лет назад

В Чернобыльской зоне 6 декабря в блоке №4 обнаружили часть хвостового оперения с обломанными элементами рулевого винта вертолета Ми-8, потерпевшего крушение в 1986 году в ходе работ по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

Об этом сообщили в пресс-службе Чернобыльской АЭС.

Вечером 2 октября 1986 во время обработки крыши блоков второй очереди ЧАЭС (пролив клеевой смесью горизонтальных поверхностей) вертолет Владимира Воробьева из-за отсутствия на тросе высотного крана сигнальной рельсы задел лопастями трос и упал на землю. Все члены экипажа в результате падения погибли.

На данный момент изучается возможность изъятия и дезактивации элемента хвостового оперения для использования в качестве музейного объекта.

Памятник погибшим пилотам Владимиру Воробьеву, Александру Юнгкинду, Леониду Христичу и Николаю Ганжуку установлен рядом с вертолетной площадкой в ​​Чернобыле.

Напомним, ранее сообщалось, что в Чернобыльской зоне отчуждения полиция задержала две группы «сталкеров».