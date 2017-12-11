Японцы будут использовать беспилотники, чтобы выгнать из офиса трудоголиков

Японская компания Taisei разработала дрон, который с помощью музыки будет выгонять сотрудников из офисов после окончания рабочего дня.

Об этом сообщает «Новое время».

Таким образом руководители компаний будут бороться с переработками и переутомлением на работе. Социологи и психологи отмечают, что в Японии работа сверх нормы – это одна из причин старения нации, суицидов, ранних инфарктов и инсультов.

Беспилотник с помощью камер будет отслеживать сотрудников, которые вовремя не ушли с работы и включать рядом с ними музыку. По задумке инженеров Taisei, музыка будет мешать концентрироваться, и трудоголики будут уходить домой. В Японии такая система будет стоить $443. Обычно об окончании рабочего дня в Японии сигнализируют японской версией шотландской песни Auld Lang Syne.

Напомним, что ранее Николаевская ОГА попросила японскую корпорацию инвестировать деньги в аэропорт и новый мост.