Скандального экс-ректора налоговой академии Мельника оправдали по делу о хищении госимущества

Бородянский районный суд Киевской области оправдал бывшего ректора Академии налоговой службы Петра Мельника, обвиняемого в хищениях государственного имущества.
Об этом идет речь в приговоре суда от 5 декабря, передает Левый берег.
Так, прокуратура обвиняла Мельника в том, что в 2006-2007 годах он незаконно принял решение о отчуждении имущества Налоговой академии, в частности магазина, Кафетерии, реабилитационно-оздоровительного комплекса "Сосновый бор" в Киевской области и комплекса зданий в Крыму
Владельцем фирмы, в пользу которой было отчуждено имущество, была жена Мельника, а экспертиза установила, что имущество было продано по значительно заниженной стоимости.
По мнению суда имущество Налоговой академии было отчуждено законно и экс-ректор не влиял на его стоимость. Он признал Мельника невиновным в предъявленном обвинении по части 5 статьи 191 (растрата имущества в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины и оправдал в связи с недоказанностью состава преступления в его деянии.
Также суд не удовлетворил гражданский иск Университета государственной фискальной службы в возмещении имущественного вреда в размере 33400000 гривен. И снял арест, наложенный на долю Мельника в уставном фонде ООО "Научно-образовательный центр" Солнечная горница" имени В.В. Щербинского.
Напомним, что ранее экс-ректор Петр Мельник был задержан сотрудниками Главного управления внутренней безопасности Министерства доходов и сборов совместно с ГУБОП МВД Украины. Он требовал и получил от двух украинцев взятки в размере 40 тыс. и 80 тыс. грн за поступление их родственников в вуз.
Печерский райсуд Киева 1 августа 2013 года избрал для него меру пресечения в виде содержания под домашним арестом. Мельнику было запрещено покидать место проживания, за исключением ситуаций, когда ему понадобится медицинский осмотр или лечение. 7 августа на экс-ректора надели электронный браслет.
Мельник стал первым высокопоставленным лицом и первым арестантом в Киевской области, в отношении которого было применено такое спецсредство. Между тем уже 9 августа стало известно, что он скрылся из-под домашнего ареста, избавившись от электронного браслета. МВД объявило его во всеукраинский розыск. 14 августа экс-ректор был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.
Глава МВД Арсен Аваков 1 апреля 2014 года сообщил, что украинские правоохранители задержали Мельника в аэропорту по прибытии из Лондона.
Печерский райсуд Киева 2 апреля 2014 года вынес решение о продлении Мельнику срока содержания под стражей до 30 мая того же года с возможностью внесения залога. В июне дело Петра Мельника было направлено в суд.
Как известно, 9 июля 2015 года Ирпенский городской суд оправдал бывшего ректора Национального университета государственной налоговой службы Петра Мельника, уличенного во взяточничестве летом 2013 года.