Скандального экс-ректора налоговой академии Мельника оправдали по делу о хищении госимущества

Бородянский районный суд Киевской области оправдал бывшего ректора Академии налоговой службы Петра Мельника, обвиняемого в хищениях государственного имущества.

Об этом идет речь в приговоре суда от 5 декабря, передает Левый берег.

Так, прокуратура обвиняла Мельника в том, что в 2006-2007 годах он незаконно принял решение о отчуждении имущества Налоговой академии, в частности магазина, Кафетерии, реабилитационно-оздоровительного комплекса "Сосновый бор" в Киевской области и комплекса зданий в Крыму

Владельцем фирмы, в пользу которой было отчуждено имущество, была жена Мельника, а экспертиза установила, что имущество было продано по значительно заниженной стоимости.

По мнению суда имущество Налоговой академии было отчуждено законно и экс-ректор не влиял на его стоимость. Он признал Мельника невиновным в предъявленном обвинении по части 5 статьи 191 (растрата имущества в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины и оправдал в связи с недоказанностью состава преступления в его деянии.

Также суд не удовлетворил гражданский иск Университета государственной фискальной службы в возмещении имущественного вреда в размере 33400000 гривен. И снял арест, наложенный на долю Мельника в уставном фонде ООО "Научно-образовательный центр" Солнечная горница" имени В.В. Щербинского.