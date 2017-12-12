Вице-мэр Николаева Шевченко написал заявление об увольнении – Казакова подписала

Евгений Шевченко Заместитель Николаевского городского головы Евгений Шевченко написал заявление об увольнении.

Об этом сообщает управление аппарата Николаевского городского совета.

Отмечается, что 12 декабря – последний рабочий день Евгения Шевченко в должности заместителя городского головы.

«Прошу вас уволить меня по соглашению сторон, в соответствии с п.1 ст.36 КЗоТ Украины с 12.12.2017», – говорится в заявлении.

Исполняющая обязанности Николаевского городского головы-секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова подписала соответствующее распоряжение.

Напомним, что что и.о. мэра Казакова потребовала от заместителей городского головы публичного отчета за 9 месяцев работы, однако когда пришла очередь отчитываться Турупалову, то он ушел на больничный. Позже сообщалось о том, что на вице-мэра Турупалова составили админпротокол за нарушение сроков выдачи документов.

Также сообщалось, что исполняющая обязанности городского главы Николаева Татьяна Казакова не впустила на заседание исполнительного комитета вице-мэра Антона Турупалова и направила его в отдел кадров. Тогда в комментарии журналистам Турупалов пояснил, что он получил выговор за нарушение трудовой дисциплины, так как отсутствовал на рабочем месте более трех часов 17 и 19 октября.

Напомним, ранее заявление об увольнении из занимаемой должности написал заместитель Николаевского городского головы по вопросам ЖКХ Мкртыч Мкртчян.