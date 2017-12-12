Начальник отдела ГФС получила отличие на конкурсе «Юрист года Николаевщины»

Начальник отдела сопровождения судебных споров по результатам внеплановых проверок юридического управления Главного управления ГФС в Николаевской области Елена Дидик одержала победа в конкурсе «Юрист года Николаевщины».

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной фискальной службы в Николаевской области.

Так, в рамках Всеукраинской недели права общественная организация «Союз юристов Николаевщины» инициировала проведение конкурса, а в Николаевской Облгосадминистрации состоялось их награждение.

«Отличие «Юрист года Николаевщины» − первый и единственный в Украине региональный проект по награждению лучших специалистов в отрасли права, который объединил юристов государственной сферы, общественного и частного секторов. Цель конкурса − популяризация профессии юриста, повышения роли правового образования и уровня доверия граждан к специалистам юридической сферы», - говорится в сообщении.

Всего отличие было введено в 16 номинациях, среди которых: «Юрист органов исполнительной власти», «Работник органов прокуратуры», «Юрист − сотрудник СБУ», «Юрист органов Национальной полиции», «Адвокат», «Юрист - ученый», «Студент - юрист» и так далее.