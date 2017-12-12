«Принял для себя важное и взвешенное решение», – вице-мэр Шевченко о своем увольнении

Заместитель Николаевского городского головы Евгений Шевченко заявил, что его увольнение было важным и взвешенным решением.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что вице-мэр Николаева Евгений Шевченко написал заявление об увольнении, которое подписала и.о. городского головы-секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова.

По словам Шевченко, за время пребывания на должности вице-мэра Николаева он получил «неоценимый опыт». Кроме этого, он написал, что в социально-гуманитарной сфере за время его пребывания на должности заместителя городского головы произошло много изменений.

«Принял для себя важное, взвешенное решение и написал заявление об освобождении от должности заместителя Николаевского городского председателя. В течение трех лет работы на этом посту получил неоценимый опыт, вложил немало усилий и часть своей души в каждое дело. За этот период в сфере социальногуманитарной города Николаева состоялось много позитивных изменений: внедрены инновации, обновлена материально-техническая база, созданы условия для дальнейшего активного развития», – написал Шевченко.

Также Шевченко в публикации на своей странице поблагодарил за сотрудничество ряд лиц.

«Конечно, достичь таких результатов не удалось бы без людей, которые работали рядом со мной. Искренне благодарю руководителей управления здравоохранения Ларису Дергунову и Ирину Шамрай, начальника управления образования Анну Деркач, руководителя управления по вопросам культуры и охраны культурного наследия Лилию Заворотую и Юрия Любарова, главу управления по делам физической культуры и спорта Николая Роздобудько и Олега Машкина, директора городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Веру Гончарук. Благодарю за добросовестную работу коллективы всех подразделений и мою неизменную помощницу Ирине Пигиний. Особенные слова благодарности за сотрудничество и поддержку важных для общества инициатив хочу адресовать депутатскому корпусу Николаевского городского совета 6 и 7 созыв», – отметил Шевченко.

Напоминаем, ранее заявление об увольнении из занимаемой должности написал заместитель Николаевского городского головы по вопросам ЖКХ Мкртыч Мкртчян.