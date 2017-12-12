Николаевского судью избрали секретарем Большой палаты Верховного Суда

Всеволод Князев В понедельник, 12 декабря, члены Большой палаты Верховного Суда Украины избрали своим секретарем экс-председатель Николаевского окружного административного суда Всеволода Князева.

Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».

Кроме Князева на эту должность также претендовал экс-судья ВСУ Александр Прокопенко. Оба кандидата являются представителями административной юстиции.

Кандидатуру Всеволода Князева на должность секретаря Большой палаты предложила председатель Верховного Суда Валентина Данишевская, отметившая, что Князева уже есть опыт руководства судом.

В итоге по результатам подсчета голосов, 13 судей Большой палаты поддержали Всеволода Князева, а за Александра Прокопенко проголосовали четверо судей.

Отметим, что Большая Палата является постоянно действующим коллегиальным органом Верховного Суда, в состав которого входит двадцать один судья ВСУ. Большая Палата ВСУ в определенных законом случаях действует как суд кассационной инстанции с целью обеспечения одинакового применения норм права кассационными судами; действует как суд апелляционной инстанции по делам, рассмотренным ВСУ в качестве суда первой инстанции; анализирует судебную статистику, изучает судебную практику, осуществляет обобщение судебной практики и осуществляет другие полномочия, определенные законом.

Напомним, Всеволод Князев рассказал о катастрофической ситуации в Украине с судебными кадрами.