Губернатор Савченко пообещал, что Николаевский аэропорт начнет полноценную работу в феврале или марте 2018 года

Коммунальное предприятие Николаевского областного совета «Николаевский международный аэропорт» начнет свою полноценную работу в феврале-марте 2018 года.

Об этом заявил председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко в эфире на телеканале МАРТ, передает пресс-служба ОГА.

По словам Алексея Савченко, уже с 17 декабря «Украэрорух» начнет облет аэропорта. А 20 декабря прибудет комиссия «Укравиаслужбы», которая проверит все необходимые разрешения и сертификаты. В середине января следующего года запланирована еще одна комиссия по устранению возможных недостатков в работе. И уже с февраля-марта аэропорт начнет полноценное функционирование.

«Где-то 15 января запланирована вторая комиссия, которая все определит. Я надеюсь, что с 1 февраля или с 1 марта - уже на следующий сезон аэропорт будет работать », – отметил Алексей Савченко.

Кроме этого, по мнению губернатора, пользователи услуг аэропорта в Херсоне смогут вернуться в Николаев.

«Я хотел бы привлечь внимание к тому, что с Херсоном мы не будем ни в коем случае конкурировать, потому что клиентопоток херсонский вернется в Николаев. И примерно 70% херсонского аэропорта сегодня обслуживает жителей Николаевской области», – заявил Алексей Савченко.

Савченко также отметил, что в связи с закрытием аэропорта в Одессе в следующем году многие смогут воспользоваться услугами Николаевского аэропорта.

Глава Николаевской ОГА добавил, что сейчас ведутся содержательные переговоры с Турцией.

«У меня на этой неделе будет встреча с послом Турции и с «Turkish Airlines». С МАУ («Международные авиалинии Украины») встречу откладываю, потому что они хотят монополию», - сказал председатель ОГА.

По словам Савченко, с Николаевщины также хотят ввести рейсы на Харьков, Львов, Киев.

«Спасибо всем, кто сегодня занимается тем, что мы должны иметь инвестиционные ворота, инвестиционные двери. Через эти двери будет вводиться и развиваться не только инвестиции, но и туризм», - рассказал губернатор.

Напомним, что на КП «Николаевский международный аэропорт» нанесли новую маркировку перрона.