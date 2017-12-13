Во Франции с сентября следующего года ученикам будет запрещено носить с собой в школу мобильные телефоны

Правительство Франции объявило о запрете детям брать мобильные телефоны в школу с начала нового учебного года.

Об этом пишет The Times, передает «Европейская правда».

Так, министр образования Жан-Мишель Бланке заявил, что запрет будет способствовать возвращению детей на спортивные площадки. Запрет начнет действовать с сентября следующего года. Мобильные телефоны будут запрещены в начальной и средней школе, но будут разрешены в лицеях, где ученики проходят последние три года учебу.

По словам Бланке, в дальнейшем планируется способствовать популяризации командного духа и энтузиазма, школам нужно будет сформировать общие занятия, например, по пению.

На данный момент ученикам разрешено брать мобильные телефоны в школы, но нельзя пользоваться ими во время уроков.

«Не редко мы смотрим на детскую площадку, где дети не играют в футбол, а смотрят в свои смартфоны. С образовательной и педагогической точки зрения – это проблема», – сказал Бланке.

Он признал, что будут мало шансов убедить учеников оставить свои телефоны дома, а это значит, что их нужно будет сдавать на входе в школу. Критики этой идеи говорят, что ввод запрета станет кошмаром, ведь родители хотят иметь возможность связаться с ребенком. Кроме того, ученики, вероятно, будут пытаться прятать телефоны, чтобы пронести их к школе.

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