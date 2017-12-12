На Николаевщине радиостанции после введения квот транслируют 45% украинских песен

После введения квот доля песен на государственном языке в эфире общенациональных радиостанций выросла по сравнению с 2015 годом почти вдвое.

Об этом сообщается на сайте Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Так, во вторник, 12 декабря, Нацсовет обнародовал результаты мониторинга эфира общенациональных, региональных и местных FM-радиостанций за первый год действия языковых квот (ноябрь 2016 - октябрь 2017).

«До 2016 года объем украинских песен в эфире сетевых радиостанций составлял не более 18%, и большинство из них транслировалась ночью. Сейчас эта доля достигла 32%, и песни на государственном языке полноценно звучат в эфире в течение всего дня», - сказал председатель Нацсовета Юрий Артеменко.

В среднем объем песен на украинском языке в эфире общенациональных радиостанций превышал установленную законом квоту, которая до 7 ноября составляла 25%, на 13%, а в эфире региональных и местных радиостанций - на 19%.

«Доля песен на украинском языке в эфире региональных и местных радиостанций составляла более 40% в 10-ти областях Украины», - сообщил член Нацсовета Сергей Костинский.

Стоит отметить, что Николаевская область показала один из наибольших показателей украинских песен в радиоэфире.

«Наибольший показатель украинских песен был зафиксировано в эфире местных и региональных радиостанций в Ровенской и Тернопольской областях - 79%, Ивано-Франковской - 59%, Сумской - 53%, Черновицкой - 51%, Львовской и Волынской - 49%, Черниговской - 46%, Николаевской - 45%, Черкасской - 43%», - говорится в сообщении.

На юге и востоке Украины наибольший объем песен в течение года транслировали радиостанции, представляющие Николаевскую - 45%, Одесскую - 39% и Донецкую области - 38%.

В первый год действия языковых квот было зафиксировано 17 нарушений, 13 из них касались объема песен на украинском языке. Общая сумма штрафов составила более 1 млн грн.

Среди 16 общенациональных радиостанций штрафы получили только четыре. Санкции были наложены за нарушение обязательного объема песен на украинском языке на Kiss FM, «Шансон», «Эра FM» и «Люкс ФМ». Самый большой штраф получила "Эра FM" - 317 тыс. грн.

Ранее сообщалось, что Президент Петр Порошенко подписал закон об увеличении квот на украинскую музыку в радиоэфире.

Напоминаем, что 23 мая Верховная Рада приняла законопроект, который обязывает общенациональные телеканалы транслировать не менее 75% недельного эфира на государственном языке.