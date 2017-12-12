Опубликованы фото самой красивой рождественской ёлки в Европе

Самой красивой рождественской ёлкой в Европе назвали ёлку в столице Литвы Вильнюсе.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

В Вильнюсе принято устанавливать елку за месяц до Рождества. В этом году она должна была непременно превзойти прошлогоднюю, которая также была названа лучшей в Европе. В прошлом году живое дерево высотой 27 метров было накрыто светящимся шатром из 50 тысяч лампочек, под которым уместился целый рождественский городок площадью 2500 квадратных метров, переполненный огоньками, игрушками и украшениями.

На этот раз к испытанной конструкции просто добавили еще 20 тысяч лампочек. Портал European Best Destinations включил дерево в список лучших рождественских елок Европы.

«Это самая красивая рождественская елка в Европе. Вильнюсская ель поражает!» – пишет издание. Также высокую оценку получила не только елка, но и праздничные украшения всего Старого города.

В нынешнем сезоне вильнюсская елка настолько яркая, что ее видно даже из пролетающих самолетов. Ее украсили 900 новогодними игрушками. Горожанам и гостям Вильнюса предлагают прогуляться под гирляндами, попробовать глинтвейн и праздничную выпечку.

Напомним, что ранее на центральной площади Николаева зажгли главную городскую ёлку.