В Николаеве незаконную «будку» можно установить за ночь, но ее демонтаж занимает больше времени, – Ермолаев

Начальник департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского горсовета уверен, что создание комплексной схемы размещения временных сооружений в городе Николаеве, над которой работает управление архитектуры и градостроительства городского совета, навсегда снимет вопрос, относительно законности установки МАФов.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Николаевского горсовета.

Как сообщалось ранее, накануне была завершена инвентаризация временных сооружений на улице Соборной, по результатам которой на рассмотрение исполкома городского совета был вынесен проект решения «Об отказе в продлении срока действия договора об установлении личного срочного сервитута для обслуживания передвижной временного сооружения (группы передвижных временных сооружений) по городу Николаеву». В данном проекте значится более 15 сооружений.

– Большая проблема для Николаева – это то, что владельцы многих объектов, расположенных в городе, при подаче документов на продление срока действия договора об установлении личного срочного сервитута для обслуживания передвижного временного сооружения не получают ни разрешения, ни отказа. Важный шаг к решению этой проблемы – создание комплексной схемы размещения временных сооружений в городе Николаеве, над которой работает управление архитектуры и градостроительства городского совета. Это навсегда снимет вопрос, законно ли установлен МАФ, – отметил Ермолаев.

При этом в горсовете отмечают, что планировочные ограничения, как часть комплексной схемы, уже действуют на территории города, ограниченной улицей Садовой и проспекту Центральному, а также улицей Пушкинской и улицей Адмиральской.

– Меня часто спрашивают, правда ли это, и я подтверждаю, что незаконную «будку» можно установить за одну ночь, но, чтобы ее демонтировать в соответствии с утвержденным порядком, требуется определенное время. Иногда нарушители обращаются в суд, и мы действуем в законном поле и решение все равно принимаются в нашу пользу, объекты подлежат демонтажу, – резюмировал Андрей Ермолаев.

Напомним, ранее по поручению и.о. Николаевского городского головы – секретаря Николаевского городского совета Татьяны Казаковой департамент внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции горсовета провел комплексную инвентаризацию рекламных конструкций, размещенных на проспекте Центральном.