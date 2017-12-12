ГПУ вызвала Михаила Саакашвили на допрос

Генеральная прокуратура вызывает экс-президента Грузии, лидера партии «Движение Новых Сил» Михеила Саакашвили 18 декабря на допрос в качестве подозреваемого в уголовном производстве по признакам совершения ряда уголовных преступлений.

Об этом свидетельствует повестка, обнародованная на сайте ГПУ.

«Саакашвили Михеил Николозович, 21.12.1967 г.р., г. Киев, ул. Костельная, д. 7, кв. 32, в соответствии с требованиями ст 133, 135 УПК Украины Вам необходимо явиться 18 декабря 2017 года в 09 ч. 30 мин. в Генеральную прокуратуру Украины, по адресу: г. Киев, ул. Резницкая, 13/15, каб. 1106Б», – говорится в сообщении.

Отмечается, что прокурор Я.В. Домбровский намерен допросить Саакашвили как подозреваемого в уголовном производстве №42017000000004873 от 04.12.2017 года по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 15 («Покушение на преступление»), ч. 3 ст. 28 («Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией»), ч. 2 ст. 256 («Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности»), ч. 4 ст. 110-2 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины») УК Украины.

Напоминаем, что Печерский районный суд Киева отказался применять на время расследования в отношении экс-президента Грузии, лидера партии «Рух новых сил» Михеила Саакашвилимеру пресечения -круглосуточный домашний арест.