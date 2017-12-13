Caterpillar, Porsche и British Airways нанимали в Великобритании шпионов, которые следили за активистами, угрожавшими репутации бизнеса

Caterpillar, British Airways, Royal Bank of Scotland и Porsche нанимали частные разведывательные фирмы, чтобы шпионить за политическими группами и активистами, которые «бросали вызов» бизнесу этих корпораций.

Об этом сообщает Guardian.

Так, расследование является результатом анализа документов о деятельности агентов, которых нанимали крупные корпорации. В работе с архивом изданию помогало Бюро журналистских расследований. Целями для слежки становились активисты, выступающие в защиту окружающей среды, а также группы, борющиеся со строительством сотовых вышек.

Издание рассказывает подробную историю слежки производителя строительной техники Caterpillar за семьей британской активистки Рэйчел Корри. В 2003 году студентка выступала против сноса домов палестинцев. Девушку задавил бульдозер фирмы Caterpillar, который принадлежал израильским военным.

После гибели девушки представители Caterpillar наняли фирму C2i, чтобы она следила за скорбящей семью Корри, пока они готовили судебный иск против производителя. В контракте, составленном юристами Caterpillar и подписанном C2i, речь идет о конфиденциальной слежке за каждым из членов семьи.

Сообщается, что родные погибшей девушки обвинили Caterpillar в военных преступлениях. По их мнению, компания поставила бульдозеры израильским военным зная, что технику будут использовать для сноса палестинских домов.

В том же году родные активистки провели пресс-конференцию, на которой рассказывали о плане своих дальнейших действий против Caterpillar. Агенты C2i пришли на мероприятие, представились другими людьми, выражали поддержку семье, но в то же время записывали все, что происходило в зале, и передавали данные напрямую в компанию. В итоге суд отклонил иск семьи, пояснив, что такие обвинения находятся вне британской юрисдикции.

Мать Рэйчел Синди Корри сказала Guardian, что считает факт слежки за родственниками погибшей девушки «слишком отвратительным». Женщина настаивает, что она неоднократно предлагала представителям Caterpillar «открытый диалог», но компания игнорировала семью.

Представитель Caterpillar отказался отвечать на вопросы Guardian, сказав только, что во всех случаях сотрудничества с частными фирмами, производитель строительной техники всегда действовал в рамках закона и того же требовал от своих подрядчиков.

Похожим образом агенты C2i по заказам других компаний – British Airways, Royal Bank of Scotland и Porsche, внедрялись в организации по защите окружающей среды. Они входили в доверие к организаторам митингов, помогали им устраивать протестные акции, параллельно отправляя всю информацию в компании, которые их наняли. Активисты, не подозревая о слежке, делились со шпионами информацией о своих планах, высказывали недовольство о политике крупных компаний в сфере экологии.

Напоминаем, что российский активист рассказал о страшных пытках в колонии и боится, что его могут убить.