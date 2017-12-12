Вице-мэр Николаева Шевченко станет советником главы ОГА Савченко

Уволившийся с должности заместителя Николаевского городского головы Евгений Шевченко станет советником председателя Николаевской ОГА Алексея Савченко.

Об этом сообщает интернет-издание «Мой город» со ссылкой на самого Савченко.

Напомним, заместитель Николаевского городского головы Евгений Шевченко написал заявление об увольнении и его уже подписала исполняющая обязанности Николаевского городского головы-секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова.

В свою очередь Алексей Савченко подтвердил информацию, что Евгений Шевченко будет его советником по гуманитарным вопросам. По словам главы ОГА, у них был вчера, 11 декабря, разговор, после которого вице-мэр написал заявление об увольнении.

- Во-первых, я с ним вчера общался и заявление, которое он написал об увольнении, он написал после нашего вчера с ним общения. Я предложил ему, он за три года научился много чему, тому, что можно воплотить в жизнь. Наверное, у него не все получалось. Возможно, он может быть первым номером, но где-то он пытался работать вторым номером. Я предложил ему эту должность. Уже завтра в качестве моего советника он будет заниматься теми вопросами, которыми занимался в городе. Я надеюсь, что он покажет свои результаты, — сказал Савченко.

Кроме того, по словам главы ОГА, в перспективе Шевченко может стать вице-губернатором.

Напомним, ранее советник Алексея Савченко Андрей Максименко был назначен на должность начальника управления инфраструктуры Николаевской ОГА.

А весной текущего года вице-мэр Николаева Валентин Гайдаржи был назначен на должность заместителя председателя Николаевской ОГА.