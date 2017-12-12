В Украине завершился осенний призыв на срочную службу - около 70% неявки

В Украине завершилась призывная кампания «Осень-2017», особенностью которой является дополнительный призыв граждан на срочную военную службу в ряды Вооруженных Сил Украины, в результате которой оказалось, что неявка призывников составляет 70%.

Об этом говорится в сообщении управления Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Facebook.

Так, в ходе проведения осенней призывной кампании в течение октября-ноября текущего года на срочную воинскую службу были призваны граждане Украины мужского пола 1997-1990 годов рождения, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 20 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

Сообщается, что срочники будут проходить службу во всех регионах Украины, за исключением зоны проведения антитеррористической операции. Сотни мужчин, пополнивших армейские ряды в этот период, заступят на охрану стратегически важных объектов ВСУ

Военными комиссариатами Украины было призвано и направлено в войска (силы) — 12 460 человек, в том числе Вооруженных Сил Украины — 8 360, Национальной гвардии Украины — 3 500, Государственной специальной службы транспорта — 600, то есть военные комиссариаты выполнили государственное задание на 100%.

«Проблем с теми, кто избегает срочной службы в армии, хватает. Около 70 процентов не явки призывников в военные комиссариаты. Из них почти треть находятся в розыске. Поэтому согласно законодательству представители военных комиссариатов имеют право вручать повестки где угодно. За уклонение от обязательной службы в армии светит реальный срок заключения – до трех лет», - напомнили в ведомстве.

Напоминаем, что в 2015 году три из четырех районов Николаева полностью провалили мобилизацию.