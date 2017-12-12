Глава ОГА Савченко анонсировал смену руководства «Николаевского судостроительного завода» и уход директора «Укроборонпрома»

Роман Романов и Алексей Савченко Председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко сообщил, что, по имеющейся у него информации, будет заменен гендиректор ГП «Николаевский судостроительный завод» (бывш. ГП «Судостроительный завод имени 61-го коммунара») Игорь Пшеничный, а директор ГП «Укроборонпром» Роман Романов покинет занимаемую должность.

Об этом он сообщил в эфире телеканала «Март».

По словам Савченко, он вместе с Романом Романовым нашли способ привлечь инвесторов на завод, однако этот процесс длительный во времени.

- Люди, которые сегодня имеют задолженность по заработной плате, это люди, которые сегодня уже не работают на заводе. Но это не говорит о том, что с ними не нужно рассчитываться. Я хотел бы сказать, что предприятие действительно подчинено «Укроборонпрому» и я с Романовым не единожды общался по этому поводу. У него есть своя концепция. Мы вместе создали военно-промышленный парк, где мы можем привлекать любого инвестора, и мы не единожды тогда привозили инвесторов на завод. К сожалению, международные компании так направлены, что им нужен огромный отрезок времени, чтобы окончательно определиться. Но я все же надеюсь, что мы победим в этом тяжелом деле и уже в следующем году инвестор зайдет на завод, – отметил Савченко.

Однако, по его словам, «сейчас на заводе будут происходить определенные изменения».

– Во-первых, будет заменен нынешний директор завода. Во-вторых, у меня есть информация, что руководитель Укроборонпрома Романов уйдет из своей должности, – добавил глава Николаевской ОГА.

Как известно, Роман Романов был назначен на должность директора «Укороборонпрома» Петром Порошенко в 2014 году. Тогда о Романове было известно, что он учитель физики, владелец автосалона, руководитель избирательного штаба Петра Порошенко на Херсонщине, депутат областного совета.

Напомним, что в Киеве 27 ноября на концерне «Укроборонпром» состоялось второе заседание рабочей группы по решению вопроса задолженности по зарплате перед работниками «Николаевского судостроительного завода» (бывший Судостроительный завод имени 61 коммунара).

Позже сообщалось о том, что один из комитетов Верховной Рады поддержал проект решения, который будет вынесен на рассмотрение Кабинета министров Украины, о демилитаризации ракетного крейсерапроекта 1164 (крейсера «Украина»), что позволит начать выплаты по задолженности заработных плат перед работниками «Николаевского судостроительного завода». Однако Кабмин не принял решение по крейсеру «Украина» из-за Минобороны – еще не подготовлены документы.

По состоянию на начало декабря задолженность по зарплате в Николаевской области достигла почти 103 миллионов гривен.

Также сообщалось о том, что ранее в «Укроборонпроме» заявили, что деятельность ГП «Николаевский судостроительный завод» парализована из-за отсутствия решения правительства насчет ракетного крейсера проекта 1164 (крейсера «Украина»).

В итоге стало известно, что концерн «Укроборонпром» не планирует погашать задолженность по зарплате перед работниками «завода и надеется на то, что Правительство возьмет на себя процесс выведения завода из кризисной ситуации.