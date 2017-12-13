Николаевские военные выступили в поддержку генерала Алимпиева, которого обвиняют в растрате

В Николаеве военнослужащие воинской части А3767 (отдельный полк радио- и радиотехнической разведки) выступили в поддержку главы Харьковского национального университета Воздушных сил Андрея Алимпиева, подозреваемого военной прокуратурой в растрате.

Об этом сообщает на «Faccebook»-странице, созданной в поддержку генерала.

«Уважаемый Андрей Николаевич! Личный состав воинской части А3767 (Николаев) выражает вам свои искренние слова поддержки. Знаем вас как исключительно порядочного человека. Верим, что справедливость и правда на вашей стороне», - с таким обращением выступили военные.

Отметим, что ранее в Николаеве, Харькове и Киеве провели автопробеги в поддержку Алимпиева.

Ранее сообщалось, что глава ХНУВС и руководитель Харьковского гарнизона Андрей Алимпиев чуть был задержан военной прокуратурой. Силовики объявили ему о подозрении по статье 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»), после чего суд избрал генерал-майору меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 1,5 миллиона гривен. Позднее суд отказал в рассмотрении ходатайств прокуратуры об отстранении Алимпиева от должностей. Сам генерал отказался вносить залог и по-прежнему находится за решеткой.

Напомним, что в 2004-2009 годах Алимпиев возглавлял 299-ю бригаду тактической авиации, которая дислоцируется в Николаеве.