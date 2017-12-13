Экс-директор ЧСЗ Калашников назначен и.о. директора «Николаевского судостроительного завода»

Валерий Калашников Бывший директор Черноморского судостроительного завода, экс-секретарь Николаевского городского совета Валерий Калашников назначен временно исполняющим обязанности директора «Николаевского судостроительного завода».

Информацию о своем назначении Калашников подтвердил в комментарии «Преступности.НЕТ».

– Да, являюсь временно исполняющим обязанности «Николаевского судостроительного завода, - заявил Калашников, отвечая на вопрос о его назначении.

Более подробную информацию о своем назначении Калашников предоставлять отказался и по всем вопросам направил в «Укроборонпром».

В пресс-службе концерна на устный вопрос корреспондента о новом назначении и.о. директора «Николаевского судостроительного завода» попросили отправить письменный информационный запрос.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что глава Николаевской ОГА Алексей Савченко анонсировал смену руководства «Николаевского судостроительного завода» и уход директора «Укроборонпрома».

Напомним, что в Киеве 27 ноября на концерне «Укроборонпром» состоялось второе заседание рабочей группы по решению вопроса задолженности по зарплате перед работниками «Николаевского судостроительного завода» (бывший Судостроительный завод имени 61 коммунара).

Позже сообщалось о том, что один из комитетов Верховной Рады поддержал проект решения, который будет вынесен на рассмотрение Кабинета министров Украины, о демилитаризации ракетного крейсера проекта 1164 (крейсера «Украина»), что позволит начать выплаты по задолженности заработных плат перед работниками «Николаевского судостроительного завода». Однако Кабмин не принял решение по крейсеру «Украина» из-за Минобороны – еще не подготовлены документы.

По состоянию на начало декабря задолженность по зарплате в Николаевской области достигла почти 103 миллионов гривен.

Также сообщалось о том, что ранее в «Укроборонпроме» заявили, что деятельность ГП «Николаевский судостроительный завод» парализована из-за отсутствия решения правительства насчет ракетного крейсера проекта 1164 (крейсера «Украина»).

В итоге стало известно, что концерн «Укроборонпром» не планирует погашать задолженность по зарплате перед работниками «завода и надеется на то, что Правительство возьмет на себя процесс выведения завода из кризисной ситуации.

Справка

Валерий Николаевич Калашников (51 год) родился в июле 1966 года в станице Петровской Славянского района Краснодарского края (Россия). С 1974 года проживает в Николаеве. Окончил Николаевский кораблестроительный институт, специальность – инженер-кораблестроитель. Также окончил Южную академию повышения квалификации кадров Минпромполитики. Двадцать лет проработал на заводе им. 61 коммунара. С 2010 по 2014 годы был генеральным директором Черноморского судостроительного завода. В ноябре 2014 года, когда мэром Николаева был Юрий Гранатуров, Валерий Калашников был избран секретарем Николаевского горсовета, до этого он являлся депутатом горсовета от «Партии регионов».