В Корабельном районе Николаева заканчивается монтаж освещения на двух аварийных участках

КП «Капитальное строительство Николаева» планирует закончить до начала 2018 года установку осветительных бетонных столбов на аварийном участке по проспекту Богоявленскому в районе «перегона» и на так называемом «Жуковском» кольце.

Об этом рассказал «Преступности.НЕТ» начальник управления капитального строительства Николаевского городского совета Егор Бедаков.

Так, по словам Бедакова, около месяца назад началась установка 51 бетонного столба на двух аварийных участках перед так называемым «перегоном» и на «Жуковском кольце».

– Предыстория этого объекта началась в прошлом году, когда в декабре 2016 года мы закончили основную часть перегона – 140 столбов, которые дают хороший поток света в вечернее и ночное время. Аварийность на этом отрезке дороги резко уменьшилась. Но когда мы засветили, то увидели, что есть темное пятно до улицы 295-й Стрелковой дивизии. И в конце мы не дошли буквально 250 метров до кольца на улице Жукова. И была поставлена задача разработать отдельный проект и досветить эти участки. На данный момент работы ведутся и до Нового года они закончатся. В этом году установлен 51 столб. В будущем эти же столбы, как и те, которые установлены в прошлом году, могут нести на себе контактную линию под троллейбусы, – рассказал Бедаков.

Также Егор Бедаков отметил, что из городского бюджета Николаева на установку бетонных осветительных столбов на данных участках было выделено около двух миллионов гривен.

– С начала года были выделены средства, был создан проект, который прошел экспертизу, был проведен тендер, заключен договор, дан аванс и вот сейчас фирма-подрядчик уже заканчивает работы. Подрядчиком работ является ЧП «Светолюкс-Николаев», – сказал Бедаков.

Ранее сообщалось, что на «Жуковском кольце» пьяный водитель на «Mitsubishi» врезался в столб и перевернулся на клумбу.

Напомним, что в прошлом году в Корабельном районе начали монтировать сеть уличного освещения на одном из самых опасных участков проспекта Богоявленского – на «перегоне».