Николаевский строительный колледж приглашает школьников и выпускников на День открытых дверей

Николаевский строительный колледж КНУСА приглашает выпускников школ города и области посетить День открытых дверей 16 декабря 2017 года в 10:00 по адресу: улица 1-я Слободская, 2.

Об этом говорится в сообщении колледжа.

Колледж предоставляет образовательные услуги по дневной и заочной форме обучения по специальностям:

1) 192 – «Строительство и гражданская инженерия» (специализация «Строительство и эксплуатация домов и сооружений»)

2) 121 – «Инженерия программного обеспечения» (специализация «Разработка программного обеспечения»)

3) 191 – «Архитектура и градостроительство» (специализация «Архитектурное проектирование и внутренний интерьер»)

4) 133 – «Отраслевое машиностроение» (специализация «Эксплуатация средств механизации и автоматизации перегрузочных работ»; специализация «Эксплуатация и ремонт подъёмно-транспортных, строительных и дорожных машин и оборудования?»)

19 декабря 2017 года начинает работать вторая группа подготовительных курсов для успешной сдачи школьных экзаменов и вступительных в колледж.