В Киеве «правосек» напал на журналиста News One Коцабу

В Киеве во вторник, 12 декабря, активист Правого сектора Алексей Бык напал на журналиста News One Руслана Коцабу.

Видео нападения сам Бык опубликовал на своей странице в Facebook.

Так, Коцаба хотел взять у активиста комментарий, однако тот, услышав название канала, ударил журналиста в лицо.

- Говорят, за ночь позиция Коцабы трансформировалась из заверений, что он жив и невредим заявлениям, что это действительно он меня побил - вот полное видео со звуком, - написал Бык.

В то же время в комментарии Корреспондент, Коцаба заявил, что разговаривал с девушкой на улице, когда мужчина подошел к нему и стал обвинять в пророссийской деятельности.

- Я опрашивал на улице людей относительно того, что им дал за эти полгода безвиз. У меня в руках был микрофон, на куртке – бейджик. То есть, занимался журналистской деятельностью. И когда я разговаривал с девушкой, к нам подошел этот гражданин и начал обвинять меня в том, что я – российский шпион, агент Кремля и так далее. Обвинял в пророссийской деятельности также и канал, на котором я работаю, – рассказал журналист.

После случившегося Коцаба написал заявление в полицию относительно препятствования профессиональной журналистской деятельности и хулиганства. И отказался опубликовать полное видео происшествия, сославшись на на тайну следствия.

Напомним, как ранее сообщалось, Служба безопасности Украины задержала Ивано-Франковского журналиста Руслана Коцабу 7 февраля 2015 года по подозрению в государственной измене и шпионстве после того, как он опубликовал видеоролик под названием «Я против мобилизации».

А в мае 2016 года его осудили за воспрепятствование законной деятельности Вооружённых Сил Украины и присудил ему наказание в виде 3,5 лет тюрьмы.

Напомним, что ранее в Николаеве неизвестный напал на корреспондента издания «NikLife».