Кабмин обещает повысить пенсии бывшим силовикам в среднем на 1,5 тысячи гривен

Кабинет министров в рамках дальнейшей реализации пенсионной реформы и осовременивания пенсий разработал проект закона о повышении пенсий военнослужащим и работникам правоохранительных органов.

Об этом в ходе заседания Кабмина сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, передает «БизнесЦензор».

«Следующий наш шаг – предложение изменений пенсионного обеспечения военных пенсионеров. Такие предложения мы передаем в СНБО, где на уровне президента мы найдем окончательные решения, чтобы с января украинские военные пенсионеры получали повышенные пенсии», – сказал Гройсман.

По словам премьера, речь идет о 550 тыс. военных пенсионеров, которые смогут получить повышенные пенсии. Причем механизм осовременивания пенсий будет аналогичен тому, что был введен осенью.

«Осовременивание пенсий (военным) будет происходить автоматически. Боевые пенсии будут больше обычных. Но уверен, что среднее увеличение составит не менее 1,5 тыс. грн. Боевые пенсии вырастут даже больше», – отметил Гройсман.

Напомним, в Николаеве под зданием Николаевской ОГА митинговали бывшие силовики, требуя перерасчета пенсий.