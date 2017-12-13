Переливание крови в Украине станет смертельно опасным, - Богомолец

Из-за недофинансирование развития донорства крови и устарелых методов ее проверки, переливание крови в Украине станет смертельно опасным.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила председатель парламентского Комитета по вопросам здравоохранения и врач Ольга Богомолец.

«Вместе со спасительной кровью каждый реципиент может получить целый букет смертельных заболеваний. Это не только СПИД, гепатит или сифилис, но и герпес, токсоплазмоз, инфекционный мононуклеоз, бруцеллез и многие другие болезни», — говорит она.

Богомолец утверждает, что уже сегодня качество донорской крови ниже критического минимума. Любые гарантии ее безопасности отсутствуют, ведь проверка ее качества до сих пор осуществляется устаревшими методами, которые в развитых странах уже давно не используются.

«Плазма крови и ее компонентов не обезвреживается от опасных вирусов, а тест-системы не способны своевременно обнаружить их», — утверждает Богомолец.

Она считает, что в дальнейшем ситуация будет только ухудшаться. Это связано с тем, что в государственном бюджете на 2018 год на закупку лекарственных средств и изделий медицинского назначения для обеспечения развития донорства крови и ее компонентов предусмотрено только 20,8% от нужной суммы — 160,9 млн гривен, вместо необходимых 771,8 млн.

«А это означает дальнейшее увеличение рисков и безопасности страны и для каждого человека, который сможет «подхватить» опасную болезнь во время переливания», — добавляет она.

По ее словам, из-за сложившийся ситуации в сфере, в Украине может не хватить донорской крови, если случится эскалация военных действий на Донбассе.

Богомолец считает, что ситуацию может спасти только увеличение расходов на развитие донорства крови и внедрение новых технологий ее проверки и обработки.