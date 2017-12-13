Полиция просит николаевских водителей быть острожными из-за тумана на дорогах

В связи с началом сезона туманов на дорогах области патрульная полиция Николаева обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не подвергать себя опасности.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаева.

«Уважаемые водители! Соблюдайте безопасную дистанцию, не превышайте скорость движения, воздерживайтесь от резкого торможения, нарушений правил обгона, маневрирования. Кроме того, двигайтесь только с включенными габаритными огнями, ближним светом или противотуманными фарами. В процессе управления автотранспортом советуем быть предельно внимательными и осторожными, с уважением относиться к другим участникам дорожного движения».

«Также обращаемся к пешеходам с просьбой быть внимательными и осторожными при переходе проезжей части. Не переходите проезжую часть в неустановленном для этого месте. Перед тем как перейти дорогу, необходимо убедиться в безопасности своего маневра. При быстром приближении к вам транспорта остановитесь и пропустите его. Кроме того, в темное время суток и в условиях недостаточной видимости пешеходам необходимо носить на одежде световозвращающие элементы», - сообщили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что патрульные призвали николаевцев наклеить на свои машины стикеры «За рулем я оффлайн» и «Крутой водитель».