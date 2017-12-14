Замглавы Николаевского облсовета вышел из фракции «Оппоблока»: «На ее основе пытаются слепить фракцию «За життя»

Андрей Кротов Заместитель главы Николаевского областного совета Андрей Кротов заявил о выходе из фракции «Оппозиционный блок».

Об этом он написал у себя на странице в социальной сети Facebook.

«Ни для кого особо не является секретом, что сегодня фракция «Оппозиционный блок» фактически прекратила своё существование. На ее основе пытаются слепить фракцию «За життя». Дальше находиться в группе людей, где каждый пытается навязать интересы других политических сил, считаю для себя неправильным. Это вредит не только работе, но и противоречит интересам моих избирателей. С этим я принимаю решение выйти из фракции «Оппозиционный блок За Життя Украинский выбор Основа», - написал он.

По его словам, на прошлой неделе, перед сессией областного совета, состоялось заседание фракции «Оппоблока», на котором в итоге обсуждали исключительно желание некоторых депутатов, чтобы он покинул пост зама главы облсовета.

«Руководитель фракции (Владимир Фроленко – ПН) лично не присутствовал, так как он был в отъезде, но присутствовали все те, кто на протяжении двух лет работы то с помпой покидал фракцию, то также потом к нам и возвращался. К моему глубокому сожалению, с возвратом этих депутатов, также во фракцию вернулись склоки, интриги и подставы», - заявил он.

При этом он также пристыдил депутата Александра Ясинского, который не состоит в партии «Оппозиционный блок».

«Не считаю нужным вступать в дискуссию с такими ярыми «оппозиционерами» как Ясинский, который за последние четыре года успел сменить несколько партий и, кстати, членом партии «Оппозиционный блок» так и не является. Меня вообще удивляет критика тех, кто, с одной стороны, откровенно трусит вступать в ряды партии «Оппозиционный блок», с другой стороны, использует своё членство во фракции исключительно в своих бизнес-интересах. Могу сказать, что выпады в мой адрес со стороны таких депутатов – это всего лишь нелепое оправдание их невнятной позиции и проигрышной политики интриг и подстав», - написал Кротов.

Напомним, до этого губернатор Николаевщины Савченко заявил, что фракция «Оппоблок» в облсовете «утратила себя».

Ранее сообщалось, что глава Николаевского облсовета назначила своим заместителем «оппозиционера» Кротова, несмотря на замечания НАПК.