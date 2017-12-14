В Николаеве вандалы повредили часть изоляции теплосетей облтеплоэнерго – обещают восстановить

В Корабельном районе Николаева возле улицы Самойловича 2 неизвестные повредили около четырех метров изоляции воздушных сетей отопления «Николаевоблтеплоэнерго».

Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

Так, говорится, что ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» за счет собственных средств проводит изоляцию воздушных сетей отопления с помощью изовера, рубероида и других материалов, которые служат около пяти лет, часть которой была повреждена в Корабельном районе.

- Если это сделали подростки, то этому еще есть какое-то оправдание, если так можно назвать те причины, которые подтолкнули их к настоящему акту вандализма. Если за этим стоят взрослые люди, то мне не понятно, что ими руководило в то мгновение. По-видимому, ни я, ни мои коллеги никогда этого не поймем, - прокомментировал случай и.о. директора ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов.

По его словам, изоляция на данном участке будет обязательно восстановлена.

«Николаевоблтеплоэнерго» обращается к жителям города с просьбой не портить изоляцию сетей, ведь от этого непосредственно зависит и качество услуг, и их стоимость. Если же вы стали свидетелем подобных проступков, просим - вызывайте полицию, чтобы причастные понесли ответственность за свои поступки», – говорится в сообщении.

Напомним, что в Николаеве вандалы оставили огромное граффити на стене областного дворца культуры.