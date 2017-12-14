«Бордюры протирали платочком»: в сети показали, как в Харькове готовились к приезду Порошенко

В Сети появилось видео усиленного наведения порядка на улицах Харькова накануне приезда Президента Украины Петра Порошенко и Президента Польши Анджея Дуды.

Соответствующие ролики появились на странице «Дядя Саша» в Twiter.

«Совок живуч…», «Это же, я так понимаю, возле какого-то места, памятник, может? Не попрет же он Дуду в войсковую часть, а так вообще нарядно, немного совком несет, ну то такое!», «Травку красили?», «Асфальт по-ходу вообще новый постелили, черный еще и грязью не затянулся», « Какой совок? В совке бордюры платочком не протирали», — пишут пользователи Сети.