Казакова заявила, что не будет продлевать контракт с директором КП «Николаевэлектротранс»

Исполняющая обязанности городского головы Николаева - секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова не планирует продлевать контракт директору коммунального предприятия «Николаевэлекстротранс» Дмитрию Лисовскому.

Об этом Татьяна Казакова рассказала в комментарии николаевским СМИ после заседания сессии Николаевского горсовета.

- По коммунальным предприятиям у меня следующий подход: мы проверяем их эффективность, мы проверяем те планы, которые мы утверждали через исполком. Будем смотреть выполняют ли они свой контракт и принимать решение, - рассказала Казакова.

При этом, отвечая на вопрос о том, будет ли продлен контракт с директором предприятия «Николаевэлекстротранс» Дмитрием Лисовским Казакова сказала следующее:

- По электротрансу я сказала, что у него заканчивается контракт и я не буду продлевать с ним контракт.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в августе бывший тогда мэром Николаева Александр Сенкевич совместно с директором КП «Николаевэлектротранс» Дмитрием Лисовским подписали соглашение с директором Европейского банка реконструкции и развития Аджунером Шевки о подготовке кредитного финансирования на закупку электрического транспорта.