Спустя месяц Николаевщине официально вручили четыре ГВК – ни инспекторов, ни площадок для них по-прежнему нет

В четверг, 14 декабря, управлению Укртрансбезопасности в Николаевской области официально вручили четыре так называемые мобильные лаборатории с габаритно-весовыми комплексами, которые презентовали в Киеве еще 6 ноября, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Напомним, ранее сообщалось о том, что 15 ноября в ходе заседания одной и постоянных депутатских комиссий Николаевского областного совета обсуждалось, что эти ГВК по сути в области негде устанавливать и на них практически некому работать.

Как выяснилось во время передачи комплексов в Николаеве, эти две проблемы по-прежнему остаются актуальными.

- Это абсолютно новая техника, которая сегодня является эффективной и может показывать результаты, - заявил председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) Михаил Ноняк, который приехал вручить ГВК. – Я прошу областную власть, чтобы Николаевщина на следующий год запланировала строительство ряда площадок.

По его мнению, для каждого из этих четырех ГВК нужно по две-три площадки, чтобы они «могли двигаться по просторам области».

Присутствующий же на мероприятии заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Валентин Гайдаржи отметил, что на данный момент еще решается вопрос финансирования строительства этих площадок.

- Там сложности, что дороги являются государственного значения… как правильно сделать работу, чтобы это было в рамках бюджетного финансирования, - сказал он.

Что касается кадрового обеспечения, то, как заявил Новак, «постановление и ряд изменений к постановлениям» по увеличению штата они подготовили, но решение еще принято не было. Планируется увеличить штат на 2 тысячи 118 человек. На данный момент числится 839 человек.

- Этот вопрос на контроле у премьер-министра. Я думаю, в ближайшее время он будет рассматриваться, ведь в проекте Госбюджета, который утвердили, нет большего количества людей Укртрансбезопасности. Но будет пересматриваться, - сказал он. - Думаю, что правительство этот вопрос поднимет на свой уровень. И в ближайшее время будет у нас соответствующая позиция по увеличению.

Кроме того, выяснилось, что нет положительного решения и по привлечению к осуществлению контроля представителей органов местного самоуправление, к примеру, сотрудников управления инфраструктуры Николаевской облгосадминистрации. Без него у них попросту нет полномочий этим заниматься.

Это при том, что ранее Михаил Ноняк давал понять, что его ведомство не будет содержать и обслуживать габаритно-весовые комплексы, которые хотят закупить за средства из местных бюджетов на Николаевщине.

Также он заявил, что правительство закупило не стационарные габаритно-весовые комплексы, а передвижные лаборатории, потому что ведомство нуждается в транспорте.