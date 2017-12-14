В Одессе из-за жалоб горожан ограничили продажу алкоголя в ночное время

Одесский городской совет ограничил реализацию алкоголя в ночное время, в связи с чем с 22:00 до 9:00 будет разрешено продавать алкоголь лишь в заведениях ресторанного типа.

Соответствующе решение депутаты приняли на сессии в четверг, 14 декабря, передает «Униан».

Речь, в частности, об ограничении розничной торговли алкогольными, слабоалкогольными напитками и пивом (кроме безалкогольного) в торговых сетях (кроме ресторанов) на территории Одессы.

Субъектам хозяйствования теперь необходимо ограничить торговлю алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в малых архитектурных формах (павильонах), временных сооружениях торгового, бытового, социально-культурного или иного назначения на территории города «путем запрета их реализации».

«Запретить розничную торговлю алкогольными, слабоалкогольными напитками и пивом (кроме безалкогольного) в стационарных объектах торговли, за исключением заведений ресторанного хозяйства, в период с 22.00 часов до 9.00», - сказано в решении.

Решение предусматривает обращение в Главное управление ГФС в Одесской области об аннулировании лицензий на осуществление розничной торговли алкогольными товарами субъектам хозяйствования, нарушающим ограничительные требования. Субъектам хозяйствования Одессы рекомендовано информировать покупателей о принятии Одесским городским советом данного решения.

В случае обнаружения соответствующей инспекцией продажи алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в малых архитектурных формах, временных сооружениях торгового, бытового, социально-культурного или иного назначения, а также продажи алкоголя в стационарных объектах торговли, за исключением заведений ресторанного хозяйства, в ночное время, будут составлены соответствующие акты с подписями свидетелей с последующим направлением их соответствующим органам для надлежащего реагирования.

Контролирующим органам рекомендовать предпринимать все предусмотренные законодательством Украины меры к субъектам хозяйствования, которые нарушают установленный запрет, в том числе путем лишения лицензии.

Отмечается, что ограничения введены из-за многочисленных жалоб горожан, чтобы предотвратить количество преступлений и нарушений общественного порядка, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, что экс-мэр Николаева Александр Сенкевич заявлял в июле текущего года, что готов поддержать решение о запрете продажи алкоголя в ночное время.