Правительство раскручивает оппозицию?

Люди, вот скажите честно - если бы следующему кандидату в президенты (очередному мыльному пузырю, вдруг на время вспомнившего за украинский народ) нужен был очень мощный пиар - что нужно было бы делать для его раскрутки?

Мне почему то кажется, что сейчас идет мощнейшая раскрутка Саакашвили. Скажите - вот если бы его не трогали тогда на границе,сейчас не арестовывали и не угнетали (якобы) - кому бы он нафиг нужен был? Подумайте!

Cтоял бы там с сотней адептов от силы.Спросите любого бренд - менеджера мощной мультинациональной торговой компании - он вам подтвердит, что пиар - работа по Михо идет на высшем уровне.А у власти сейчас столько полит технологов - они бы не допустили такой "дармовой" пиар - компании. А тут прям полозья саночек страдальца и мученика "за нас" Михо, едущих к президентству, рошен - властишка смазывает ежедневно и причем так обильно, что диву даешься.

А так полнейшая раскрутка по всем незыблемым для нашего доверчивого народа законам маркетинга. Мощная кампания, каждый день кидающая массу бонусов в корзину этого бездельника - говоруна.

Учитывая постоянную наибалтику (балтика наилучшее - пиво) нас с вами - а не очередной ли это ход троянским конем из Грузии "нашей" власти - а точнее, их хозяев. Очень не хотелось бы. Но неолибералы всегда действуют именно так, спекулируя на самом святом. Уже вчера на митинге всплакнула жена Саакашвили, когда играл гимн Украины. Гражданка Нидерландов, вроде как.. я очень настороженно отношусь к таким порывам от людей, которые делают это на камеры на митингах. То же самое - как надоели держащиеся за сердца в притворном порыве при исполнении гимна многие пройдохи и мародеры при власти.

Дай то бог мне заблуждаться. Мне жалко наших людей, которым разбивают головы при штурмах палаток и при всем том, что происходит вокруг Саакашвили. Ведь многие верят искренне. Дай то бог.., как говорится.

И самое главное - обзвонив и списавшись с десятками моих товарищей, я услышал одно - они там не присутствуют именно из-за Саакашвили. Те,кто был на Майдане, на войне - и я считаю их истинными патриотами!

Получается очень сложная "вилка переговоров" - если ты против Михо - ты порохобот и рошеновский агент, который не хочет позитивных изменений в нашей несчастной и ограбленной стране.А если ты подключишься к этому движенью - то ты автоматически поддерживаешь говоруна, к которому лично я (это мое, СУБЪЕКТИВНОЕ) отношусь негативно. Вот так вот.

Прошу не оскорблять меня (для сторонников Михо) - я не за рошен, я не за тот беспредел - уже больше трех лет с ним борюсь, как могу - я просто не верю Саакашвили. Не хочу никого оскорблять своими домыслами.Имею право на мнение.. Могу объяснить, почему - но не сейчас - долго писать да и много уже написано другими людьми.